Alcançado acordo para a expansão do Porto de Sines

A comissão nomeada por Ana Paula Vitorino chegou a acordo para concretizar a terceira fase de expansão do Terminal XXI.

Este compromisso "representa um investimento global de 547 milhões de euros, a concretizar pela PSA Sines ao longo do prazo do contrato de concessão, que compreende não só a expansão do cais de acostagem e respetivos equipamentos de movimentação, mas também a manutenção, substituição e renovação de equipamentos já instalados nas fases anteriores", explica o Governo em comunicado.

Desta forma, o Terminal XXI passará a oferecer uma frente de cais de 1.950 metros, repartidos numa frente de 1750 metros e noutra de 200 metros, no sentido de possibilitar a atracação simultânea de quatro navios porta-contentores de última geração. A área de armazenamento vai também aumentar, dos 42 para os 60 hectares.

O Ministério do Mar acrescenta que "serão ainda instaladas mais 9 gruas "super post-panamax", 30 pórticos de parque e equipamentos transportadores".

"O Terminal XXI é atualmente o maior empregador da região, com mais de mil postos de trabalho, sendo que este acordo virá reforçar a criação emprego, contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico da região e do país", aponta a tutela.

Este acordo coloca o Porto de Sines como um dos principais portos do "West Med", em termos de oferta portuária no segmento da carga contentorizada.

* Atualizado às 12h21