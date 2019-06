Concentração empresarial domina interior de Portugal

© Rui Coutinho / Global Imagens

De acordo com os dados disponibilizados pela Pordata no Dia Mundial das Micro, Pequenas e Médias Empresas, dados recolhidos pelo Instituto Nacional de Estatística, ficamos a saber que Vila Velha de Rodão (90,8%), Castro Verde (84,6%) e Constância (82%) são os municípios com maior concentração de volume de negócios.

Pub Pub

Ou seja, temos aqui o peso do volume de negócios das 4 maiores empresas de cada município no total de todas as empresas desse concelho. Deste modo podemos entender o peso da Celtejo em Vila Velha de Rodão e das minas de Neves Corvo em Castro Verde.

Por outro lado, os concelhos com maior concentração de pessoal ao serviço são Campo Maior (54,4%) e Vila Velha de Rodão (50%), onde se nota o peso da industria do café e da pasta de papel.

Com este indicador é possível verificar a exposição considerável das grandes empresas no tecido empresarial das regiões do interior.

Pelo contrário em Lisboa o indicador de concentração de volume de negócios é de 19,2% (em 2017), mais 1,3 pontos percentuais do que em 2009. Do mesmo modo, o indicador de concentração do pessoal ao serviço subiu para 10,5%, uma tendência oposta ao que aconteceu no Porto onde a concentração do pessoal ao serviço baixou e é agora de 7,7%.