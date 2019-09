"Condenação inédita." Autoridade da Concorrência multa bancos em 225 milhões de euros

© Leonardo Negrão/Global Imagens

A Autoridade da Concorrência anunciou esta segunda-feira a condenação de 14 bancos, que terão de pagar o valor global de 225 milhões de euros. Em causa está "a prática concertada de troca de informação sensível", durante um período de mais de dez anos, entre 2002 e 2013.

Os bancos visados são o BBVA, o BIC, BPI, BCP, BES, BANIF, CGD, Caixa Agrícola, Montepio, Santader, Deutsche Bank e UCI.

"Os bancos participantes na prática concertada trocaram informação sensível referente à oferta de produtos de crédito na banca de retalho, designadamente crédito habitação, crédito ao consumo e crédito a empresas. Neste esquema, cada banco facultava aos demais, informação sensível sobre as suas ofertas comerciais, indicando, por exemplo, os spreads a aplicar num futuro próximo no crédito à habitação ou os valores do crédito concedido no mês anterior, dados que, de outro modo, não seriam acessíveis aos concorrentes", lê-se num comunicado da AdC enviado à TSF.

"O intercâmbio de informações sensíveis constitui uma prática anticoncorrencial por permitir às empresas tomarem conhecimento das estratégias de mercado dos seus concorrentes ou anteciparem a conduta daqueles, o que facilita o alinhamento dos respetivos comportamentos no mercado, assim impedindo os consumidores de beneficiarem do grau de concorrência que existiria na ausência de tal intercâmbio", acrescenta.

