Conversações entre ANTRAM e FECTRANS "decorrem num bom ambiente negocial"

A ANTRAM e a FECTRANS ainda não chegaram a acordo, mas as negociações estão a correr bem.

A associação das empresas de transporte de mercadorias e a federação dos sindicatos do setor afeta à CGTP reuniram-se mais uma vez esta terça-feira para discutir o acordo coletivo de trabalho e a tabela salarial dos motoristas.

André Matias de Almeida, da ANTRAM, garante à TSF que falta pouco para que as partes cheguem a acordo. "As negociações decorrem num bom ambiente negocial, de paz social, e eu creio que em breve poderemos atingir uma coisa que a ANTRAM tem estado a fazer e em que tem estado a trabalhar, que é assumir que estes trabalhadores merecem e têm de ter melhores condições de trabalho", refere.

André Matias de Almeida afirma, no entanto, que as conversações estão a desenrolar-se sem deixar de ter em conta as "limitações financeiras que estas empresas têm".

"Entre a FECTRANS e a ANTRAM poderemos atingir muitas melhorias naquilo que são as condições para estes trabalhadores. Estou absolutamente convicto disso", admite à TSF.

As negociações entre a ANTRAM e FECTRANS vão continuar durante esta semana.