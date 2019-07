Costa destaca diáspora como "poderosa rede global" que país deve articular

© Piroschka Van De Wouw/Reuters

Por Lusa 13 Julho, 2019 • 11:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro, António Costa, destacou hoje as redes da diáspora portuguesa como uma "poderosa rede global" que o país tem de ser "capaz de articular", reforçando a "proximidade" com as suas comunidades emigrantes espalhadas pelo mundo.

Pub Pub

"Esta aproximação é de extrema importância. O conjunto destas redes [da diáspora] é uma poderosa rede global que temos de ser capazes de articular, desde logo dentro dos novos espaços económicos regionais", afirmou o chefe do governo português, no Porto, na sessão de abertura do I Congresso Mundial de Redes da Diáspora Portuguesa.

Pub Pub

De acordo com António Costa, o fortalecimento das relações entre as várias redes da diáspora portuguesa é importante no espaço da União Europeia e das suas relações com o Canadá, mas também quando na América do Norte "se constitui a NAFTA [Tratado Norte-Americano de Livre Comércio]" ou, na América do Sul, se organiza o Mercosul [Mercado Comum do Sul]".