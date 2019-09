Défice de 2018 revisto em baixa. Ficou em 0,4% do PIB

O ministro das Finanças, Mário Centeno, fala durante conferência de imprensa sobre a proposta do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), realizada no Salão Nobre do Ministério das Finanças, em Lisboa, 16 de outubro de 2018. Na proposta de OE2019, o Governo estima um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,2% no próximo ano, uma taxa de desemprego de 6,3% e uma redução da dívida pública para 118,5% do PIB. No documento, o executivo mantém a estimativa de défice orçamental de 0,2% do PIB no próximo ano e de 0,7% do PIB este ano. RODRIGO ANTUNES/LUSA © LUSA

O INE explica que "em 2018 a necessidade de financiamento das Administrações Públicas (AP) atingiu 910,9 milhões de euros, o que correspondeu a 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB)".

Na segunda notificação do Procedimento dos Défices Excessivos de 2018, o INE reduziu a estimativa feita em março, quando informou que o saldo orçamental do ano passado ficou em 0,5%, abaixo dos 0,6% previstos pelo governo. Em 2017 o défice tinha sido de 3%.

Excedente de 0,4% entre junho de 2018 e junho deste ano

O INE reportou ainda que a economia portuguesa teve "uma capacidade de financiamento de 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) no ano acabado no 2º trimestre de 2019 (0,5% no 1º trimestre de 2019)".

O Instituto Nacional de Estatística justifica a redução com "o agravamento do saldo negativo nas transações de bens e serviços com o exterior".

A poupança e o investimento das empresas "registaram uma taxa de variação de 2,1% no ano terminado no 2º trimestre de 2019". Os técnicos explicam que "o aumento da Formação Bruta de Capital Fixo [investimentos empresariais duradouros] foi particularmente expressivo no setor das Sociedades Não Financeiras em que a respetiva taxa de investimento atingiu 25,9%".

A capacidade de financiamento das famílias recuou, no entanto, para 1,0% do PIB, "menos 0,4 pontos percentuais do que no trimestre anterior". A taxa de poupança caiu para 5,9% do rendimento disponível, refletindo sobretudo o crescimento de 0,8% da despesa de consumo

"As Administrações Públicas (AP)", lê-se no relatório, registaram um excedente de 0,2% do PIB no ano terminado no 2º trimestre de 2019".

O INE esclarece que "tomando como referência valores trimestrais e não o ano acabado no trimestre, o saldo das AP foi negativo no 2º trimestre de 2019, situando-se em -1,6% do PIB, o que compara com -3,2% em igual período do ano anterior". No conjunto do 1º semestre de 2019, o saldo das AP foi -0,8% (-2,2% em igual período do ano anterior).

Para este ano, o executivo estima um défice de 0,2%.

O Fundo Monetário Internacional não acredita, no entanto, que o país atinja este objetivo. A instituição liderada por Christine Lagarde acredita que o arrefecimento da economia vai elevar o défice para 0,6% do PIB, o equivalente a 1.354 milhões de euros, o que totaliza cerca de três vezes mais do que os 409 milhões estimados por Mário Centeno.

Em agosto, o Jornal de Negócios noticiou que a TAP iria deixar de contar para o défice orçamental, fazendo diminuir o défice de 2018, mas a informação nunca foi confirmada pelo ministério das Finanças.

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) estimou, em setembro, que o défice orçamental, em contabilidade nacional, tenha atingido 0,8% do PIB no primeiro semestre, devido à recapitalização do Novo Banco, mas sem colocar em causa a meta definida pelo Governo para o conjunto do ano, de 0,2%.

Excluindo o impacto do Novo Banco, a UTAO estimou um excedente "em cerca de 0,3% do PIB" na primeira metade do ano.