Défice melhora em 2,2 mil milhões até julho

O défice das administrações públicas fixou-se em 445 milhões de euros até julho, representando uma melhoria de 2.239 milhões de euros face ao mesmo período de 2018, anunciaram as Finanças.

Num comunicado que antecede a síntese de execução orçamental que será publicada hoje pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), o Ministério das Finanças indica que a receita cresceu 6,5%, enquanto a despesa aumentou 1,6% nos primeiros sete meses do ano face ao período homólogo.

"O valor do saldo orçamental em contabilidade pública [até julho] é beneficiado por efeitos que não têm impacto no apuramento em contas nacionais, na ordem dos 574 milhões de euros", indicam as Finanças.

Em reação aos números divulgados, o ministro das Finanças elogiou a evolução da economia portuguesa, sublinhando a credibilidade que o país hoje tem a nível externo.

"Estes são dados que provam que a economia portuguesa está preparada para os desafios que hoje enfrenta, e que a Administração Pública tem cumprido o seu papel, trazendo estabilidade às contas públicas e, num processo de consolidação que tem permitido ao país a valorização. Ainda ontem viemos a ter conhecimento, através da publicação do Financial Times, que deve deixar todos satisfeitos, uma vez que hoje a imagem de Portugal é de credibilidade e confiança", disse Mário Centeno, em declarações aos jornalistas, em Monsaraz, no Alentejo.