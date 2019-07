Défice público da zona euro e da UE recuou no 1.º trimestre de 2019

© Francois Lenoir/Reuters (arquivo)

O défice público da zona euro fixou-se, no primeiro trimestre do ano, nos 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) e o da União Europeia (UE) nos 0,6% do PIB, segundo divulga hoje o Eurostat.

Na zona euro, o défice aumentou 0,2 pontos na variação homóloga (-0,3%) e recuou face aos 1,1% registados nos últimos três meses de 2018.

Na UE, o défice manteve-se estável na comparação com o primeiro trimestre de 2018, mas diminuiu face ao período entre outubro e dezembro de 2018 (-1,0% do PIB).

Segundo o gabinete estatístico europeu, entre os países para os quais há dados disponíveis, a Roménia registou o maior défice público de janeiro a março (-4,5%), seguida da França (-3,6%) e da Bélgica (-1,9%), enquanto o Luxemburgo (3,2%), a República Checa (2,9%) e a Holanda (2,7%) apresentaram os excedentes mais altos.

Portugal registou, no primeiro trimestre do ano, um excedente público de 0,4% do PIB, face aos défices de 0,8% no período homólogo e de 1,2% do PIB no quarto trimestre de 2018.