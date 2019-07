Despedimentos na Ryanair. Empresa diz que há 900 funcionários em excesso

Companhia aérea low cost anuncia que tem de despedir funcionários © Paul Hanna/Reuters

A Ryanair vai avançar com um despedimento nas próximas semanas, justificado pelo presidente da companhia aérea pelo excesso de trabalhadores.

Michael O'leary revelou, num vídeo dirigido aos funcionários , que a companhia irlandesa tem 500 pilotos e 400 tripulantes de cabine a mais do que o necessário, o que torna os despedimentos inevitáveis.

"Esperamos conseguir preservar tantos empregos quanto possível, mas temos de responder rapidamente aos atrasos de entrega do avião e à ameaça de um Brexit sem acordo no final de outubro", frisou o presidente da Ryanair no vídeo.

Os despedimentos deverão acontecer em duas fases distintas, uma delas até ao fim de setembro e outra após o Natal.

A empresa explica a decisão com a queda dos lucros, a crise dos aviões Boeing 737 Max e com o Brexit.