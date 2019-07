Distribuidores farmacêuticos reforçam stock de medicamentos para greve dos motoristas

O presidente da ADIFA garantiu que os medicamentos não vão faltar se forem cumpridas as medidas que já se aplicaram na greve em abril © Natacha Cardoso

Por Catarina Maldonado Vasconcelos com António Pinto Rodrigues 25 Julho, 2019 • 11:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação de Distribuidores Farmacêuticos (ADIFA) está a reforçar os medicamentos em stock para prevenir os efeitos da greve anunciada pelos motoristas. Os serviços de turno devem também ser reforçados.

Pub Pub

O presidente da ADIFA, Diogo Gouveia, garantiu, em declarações à TSF, que os medicamentos não vão faltar se forem cumpridas as medidas que já se aplicaram na greve em abril.

Pub Pub

"Desde a última greve temos colaborado com a tutela na melhoria do plano de contingência", começou por dizer. "Na última greve, os veículos de distribuição de medicamentos já tinham sido incluídos na lista de veículos prioritários, e a nossa expectativa é que sejam novamente incluídos todos os veículos que façam a distribuição de medicamentos na rede de especial de abastecimento, e, com isto, devemos poder garantir o fornecimento diário e contínuo dos medicamentos, quer às farmácias, quer aos hospitais", assinalou Diogo Gouveia.

Ouça as declarações de Diogo Gouveia ao jornalista António Pinto Rodrigues 00:00 00:00

Quanto à possibilidade de haver farmácias e hospitais com carência de medicação, o presidente da ADIFA replica que tudo "depende da duração da greve e do impacto que pode que possa vir a ter".

"Não prevemos que haja um impacto significativo quanto à acessibilidade aos medicamentos", afirmou, no entanto, Diogo Gouveia sobre a greve anunciada para 12 de agosto.

Durante a madrugada, a Entidade Reguladora do Setor Energético garantiu também que Portugal tem reservas de combustíveis suficientes para três meses, em caso de emergência energética.

Em comunicado, a entidade sublinha que as reservas garantem o funcionamento da economia nacional sem necessidade de importação ou refinação de produtos acabados.

Na quarta-feira, as negociações entre motoristas e patrões falharam, quanto à fixação de serviços mínimos.