EasyJet bate recorde: "É o dia mais movimentado da história" da companhia aérea

A easyJet alcançou um novo recorde esta sexta-feira, com o registo do "dia mais movimentado da sua história". A companhia aérea low cost realizou 1972 voos e registou o transporte de 332 mil passageiros, um valor que ultrapassou os 330 mil clientes de 14 de setembro de 2018, o antigo recorde.

Neste momento, os destinos de férias mais populares são Alicante, Faro, Málaga e Palma.

José Lopes, diretor da easyJet para Portugal, recorda que o mês de setembro "é novamente uma das épocas mais movimentadas do ano", tendo em conta que muitos clientes aproveitam para viajar no final do verão.

"Estamos a assistir a uma taxa de procura alta em toda a nossa rede na sexta-feira, com um aumento de pessoas a optar pela nossa companhia aérea, sendo que estamos bastante satisfeitos por quebrar recordes, novamente, este ano", acrescentou o responsável.