Endividamento do Estado baixou para menos de metade em apenas um ano

Dados do Banco de Portugal mostram que, neste período, as administrações públicas precisaram de recorrer menos a empréstimos © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por TSF 19 Setembro, 2019 • 14:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Nos primeiros sete meses do ano o endividamento do Estado caiu para 1,9 mil milhões de euros, menos de metade do valor registado há um ano.

Pub Pub

Dados do Banco de Portugal mostram que, neste período, as administrações públicas precisaram de recorrer menos a empréstimos.

Pub Pub

O financiamento através de títulos de dívida foi de 1,6 mil milhões. Já o endividamento através de empréstimos valeu 300 milhões.

O Banco de Portugal reporta também que o endividamento do país, público e privado, mas sem contar com a dívida dos bancos, caiu 1300 milhões de euros nos primeiros sete meses do ano, e atingiu quase 730 mil milhões.

O setor público representa mais de metade deste valor, com uma dívida de 400 mil milhões. O privado deve 330 mil milhões.

A redução de 1,3 mil milhões foi feita sobretudo ao nível do setor público.