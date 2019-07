Escola de Turismo do Estoril vai ser Academia Internacional com hotel de 4 estrelas

Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril © Filipa Bernardo/Global Imagens

Por Nuno Guedes 16 Julho, 2019 • 10:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O campus da Escola do Turismo de Portugal do Estoril vai transformar-se numa Academia Internacional de Turismo, a primeira academia da Organização Mundial de Turismo (OMT). Um investimento de 24 milhões de euros (vindos de públicos e privados) que vai duplicar o tamanho da atual Escola do Turismo de Portugal do Estoril e criar, por exemplo, um hotel de 4 estrelas com um mínimo de 100 quartos, onde os alunos vão treinar na prática aquilo que aprendem na teoria.

Pub Pub

O presidente do Turismo de Portugal explica o objetivo do hotel 00:00 00:00

Pub Pub

O projeto da nova Academia Internacional de Turismo é apresentado esta terça-feira e o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, adianta à TSF que o setor precisa de cada vez mais profissionais qualificados.

A meta é passar dos atuais 2.500 alunos para cerca de 5.000 alunos dentro de três anos.

Luís Araújo diz que o país precisa de cada vez mais trabalhadores na área do turismo. 00:00 00:00

Preparada para receber 5.000 estudantes, a futura Academia Internacional de Turismo terá alunos desde a formação técnica e profissional até ao ensino superior, passando, também, pela formação de executivos.