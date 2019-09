Estado reforça em mais de 18,4 milhões capital na CP

© Artur Machado / Global Imagens

O Estado realizou um aumento do capital na CP - Comboios de Portugal em mais de 18,4 milhões de euros, segundo informou esta sexta-feira a empresa de transporte ferroviário ao mercado. No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a CP salienta que "o Estado português aumentou o capital estatutário da empresa, em numerário, em 18.489.351,01 euros".

A empresa pública de transporte ferroviário revela ainda, no mesmo documento, que com esta operação o capital passou a ser de 3.959.489.351,01 euros.

No passado mês de abril, a empresa presidida por Nuno Freitas já tinha comunicado outro aumento de capital realizado pelo acionista Estado em dez milhões de euros. Na altura, o capital da CP ascendia a 3.941 milhões de euros.