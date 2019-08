Estudantes do Brasil e Médio Oriente procuram alojamento de luxo no Porto

© Pixabay

A Residência Livensa Living Porto, do grupo, do grupo Temprano Capital Partners, vai ser inaugurada a 14 de setembro no Campus Universitário da Asprela, na rua Dr. Manuel Pereira da Silva 160, e vai ter uma capacidade para albergar 580 pessoas, num edificio de duas alas, numa área de 20 mil metros quadrados.

Segundo disse à Lusa Victoria San Martin, responsável pela Livensa Living em Portugal, a infraestrutura oferece aos residentes um espaço central de jardins, piscina aquecida, zona exterior, ginásio com acesso a espaço exterior para prática de ioga, estúdios individuais e duplos que incluem cozinha completa, casa de banho privada, 'smart' TV com as mais recentes inovações tecnológicas e acabamentos de qualidade.

A responsável referiu que a Livensa Living Porto Campus tem uma oferta de 140 quartos partilhados a partir de 100 euros/semana por pessoa, o que dá aproximadamente 440 euros/mês. Estes valores são válidos para contrato mínimo de um ano escolar equivalente, o equivalente a 44 semanas.

O empreendimento, considerado de luxo, vai ter também estúdios individuais a partir 158 euros por semana no valor de 695/mês euros. Nas áreas sociais, os residentes vão ter acesso também a sala de cinema e sala multimédia, zonas de descanso e para jogos, salas de estudo, salas de jantar privadas para grupos, biblioteca e lavandaria.

"A oferta de alojamento estudantil 'premium' não é para a maioria das famílias portuguesas (...). É principalmente para estudantes internacionais", conta o presidente da Federação Académica do Porto, João Pedro Videira, referindo que há muita procura do Brasil e do Médio Oriente.

"Estudantes do Dubai, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, mas sobretudo estudantes brasileiros, porque não têm dificuldade com a língua e está a ser uma grande aposta das instituições do ensino superior", exemplificou.

O grupo grupo Temprano Capital Partners vai também abrir no ano letivo 2020-2021 uma nova residência, Residência Livensa Living Boavista, que vai ter capacidade para 330 quartos e as mesmas facilidades e mesmos serviços da Residência Livensa Living Porto.

O U-World, empresa portuguesa que concebe, promove e gere residências universitárias, avançou à Lusa que vai abrir em setembro de 2022 um equipamento imobiliário no "perímetro do polo da Asprela", junto à Escola Superior de Educação, com capacidade para "700 camas" e destinada a "toda a comunidade académica", designadamente a "estudantes, professores e investigadores universitários".

Em entrevista telefónica à Lusa, Paulo Ribeiro, da U-World, revelou que "15% a 20% das camas" do novo empreendimento estudantil vão ser reservados para alunos "abrangidos pela ação social".

A nova infraestrutura vai ter um investimento na ordem dos "30 a 35 milhões de euros", vai ter uma área de "15 mil metros quadrados" e os alojamentos vão custar uma média de 350 euros/mês, onde estará incluído além do quarto com Internet wi-fi e ar condicionado, a limpeza semanal e troca de roupa de cama, acesso ao ginásio e sala de refeições.

Segundo o presidente da Federação Académica do Porto, vai nascer no local da antiga fábrica do Ameal, na rua do Ameal, um projeto com capacidade para "mil estudantes", e onde se estima um investimento de cerca de "100 milhões de euros de investidores dos Emirados Árabes Unidos".

Os universitários que cheguem ao Porto no próximo ano letivo, que arranca dia 16 de setembro, vão ter operacionais 1.051 camas públicas, as mesmas que havia no passado ano letivo.