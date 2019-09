Fábrica de veículos com motores BMW vem para Portugal e pode criar até 600 empregos

Land Rover Defender, um modelo 4x4 icónico que foi descontinuado em 2016 e deverá voltar a ser produzido em 2021 © Kai Pfaffenbach/Reuters

O grupo inglês Ineos criou uma empresa de direito português especializada em fabricação de automóveis, a Amazing Wheels, e está a preparar-se para investir cerca de 300 milhões de euros em Portugal e criar até 600 postos de trabalho, avança o Jornal de Notícias. Vão ficar instalados no Eco Parque Industrial de Estarreja e já têm escritório no Centro de Negócios do concelho.

A Amazing Wheels será uma fábrica de automóveis de grandes dimensões que vai produzir veículos 4x4 com motor BMW. Numa fase posterior planeiam também trabalhar com outros modelos, como a Jaguar.

O Governo e a Amazing Wheels planeiam anunciar o investimento ainda antes das eleições legislativas, marcadas para 6 de outubro.

"Existe um potencial investimento no setor automóvel que poderá vir a criar até uns 600 postos de trabalho. Poderá mudar o cenário económico de Estarreja, pois este tipo de indústria normalmente arrasta outras empresas que vão criar novos postos de trabalho indiretos", explicou Diamantino Sabina ao JN.

O projeto será baseado no Land Rover Defender, um modelo todo-o-terreno icónico que foi descontinuado em 2016 e deverá voltar a ser produzido em 2021.