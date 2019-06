Fiscalização apertada ao alojamento local passa "mensagem errada" sobre setor

Eduardo Miranda acredita que "falta focar as ações naqueles que ainda não se registaram, que ainda estão no campo da ilegalidade" © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Eduardo Miranda, líder da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP), em nome do setor, considera normal que o fisco esteja mais atento a atividades com grande dinamismo como esta, mas acredita que a mensagem de evasão fiscal associada ao alojamento local é errada.

Estas declarações, dirigidas à TSF, surgem em resposta à decisão da Autoridade Tributária de apertar o cerco a várias atividades, em especial o mercado de transferências no futebol e o alojamento local.

Eduardo Miranda acredita que "falta focar as ações naqueles que ainda não se registaram, que ainda estão no campo da ilegalidade". "Sentimos que são sempre aqueles que cumprem e que se registaram, que estão legais - que, felizmente, são a grande maioria - o alvo destas ações", lamenta o representante da ALEP.

"Aqueles que ainda nem se encontram numa base de legalidade não estão a ser fiscalizados, portanto incidir nos não registados seria muito mais produtivo", considera Eduardo Miranda.

Sobre a incidência das fiscalizações neste setor, o dirigente da associação tece: "A Autoridade Tributária normalmente foca-se nas atividades com mais dinâmica económica, é normal, mas o caso do alojamento local é talvez um caso internacional"

"Portugal é um 'case study', por ter duplicado os impostos diretos e indiretos de 2016 para 2017. Hoje temos quase 85 mil registos oficiais e a pagar impostos. É até um exemplo de formalidade", remata Eduardo Miranda, em declarações à TSF.