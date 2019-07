Governo antecipa possível aceleração do PIB no 2.º trimestre

© António Cotrim/Lusa

O ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, avançou hoje, no parlamento, que o Produto Interno Bruto (PIB) português deverá registar um "comportamento dinâmico" no segundo trimestre e até uma possível aceleração.

"O comportamento da economia foi muito forte. Tivemos uma aceleração do crescimento do PIB no primeiro trimestre. Os dados que já temos disponíveis antecipam um comportamento dinâmico e provavelmente até uma aceleração, relativamente ao trimestre anterior", assegurou Pedro Siza Vieira, numa audição parlamentar na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas.

De acordo com o governante, esta projeção baseia-se num conjunto de indicadores, recolhidos até à data, com comportamento positivo.

"O emprego continua forte com os níveis mais altos desde algumas décadas e a taxa de desemprego voltou a baixar", apontou.

Por outro lado, o nível de cobrança de impostos, relacionados com o crescimento da economia, "tem estado a subir bem" e o investimento encontra-se em "níveis muito fortes", o que demonstra a "confiança dos vários setores", como a indústria, construção civil e serviços.

Adicionalmente, o turismo também tem apresentado resultados positivos.

"São dados fortes que nos mostram que a economia continua a crescer", vincou.

O PIB português aumentou 1,8% no primeiro trimestre deste ano em termos homólogos, acima dos 1,7% do trimestre anterior, e subiu 0,5% em cadeia, conforme indicou, em maio, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Nas Contas Nacionais Trimestrais, o INE confirmou os valores para o crescimento da economia portuguesa que tinha avançado na estimativa rápida publicada em 15 de maio.

No último trimestre do ano passado, a economia portuguesa tinha crescido 1,7% em termos homólogos e 0,4% em cadeia.