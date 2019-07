Governo anuncia investimento de 10 milhões para Inovação Social

© Pixabay

Por Sara Beatriz Monteiro 17 Julho, 2019 • 13:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo anunciou que vai investir mais dez milhões de euros na Inovação Social. Sete milhões estão destinados às "parcerias para o impacto" e os restantes três milhões aos "títulos de impacto social".

Pub Pub

De acordo com a nota enviada às redações, este investimento acontece ao abrigo da iniciativa Portugal Inovação Social, com financiamento do Programa Operacional Regional Lisboa 2020.

Pub Pub

"Com este investimento, a iniciativa alarga a sua intervenção à região de Lisboa e Vale do Tejo, depois de investimentos de quase 34 milhões de euros no Norte, Centro, Alentejo e Algarve", pode ler-se na nota.

O anúncio foi feito na sessão "Regeneração Urbana. Reabilitação, Inclusão e Inovação Social", esta quarta-feira de manhã, no Hub Criativo do Beato, em Lisboa.

A sessão onde as medidas foram anunciadas contou com a apresentação de um aviso do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano para a Área Metropolitana de Lisboa, no valor de 22 milhões de euros, e o balanço das candidaturas recebidas no âmbito do programa Acesso+ a nível nacional, com dotação de 12,1 milhões de euros.