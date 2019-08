Governo "não teve alternativa". Requisição civil declarada

© Estela Silva/LUSA

O Governo avançou com a requisição civil para os motoristas, poucas horas depois de o primeiro-ministro anunciar que os serviços mínimos não estão a ser cumpridos pelos trabalhadores.

A requisição civil foi declarada "no sul do país", a partir de Sines, no aeroporto de Lisboa, nas unidades autónomas de gás natural e no abastecimento da REPA (Rede de Emergência de Postos de Abastecimento).

A informação foi avançada pelo Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. Tiago Antunes sublinhou que o "Governo não teve alternativa".