Hotel de Berardo arrestado. Era a morada fiscal do empresário

O tribunal do Funchal arrestou um hotel de Joe Berardo na Madeira, avaliado em dezenas de milhões de euros.

A propriedade de 70 mil metros quadrados pertence ao empresário madeirense há mais de 30 anos.

A ordem do tribunal do Funchal acontece depois de uma providência cautelar do Juízo Cível do Tribunal do Funchal.

De acordo com o jornal ECO , trata-se do hotel Monte Palace Tropical Garden, no Funchal, que é a atual morada fiscal de Joe Berardo.

A decisão agora conhecida surge depois de o Tribunal de Lisboa ter arrestado dois apartamentos do empresário na capital, no valor de quatro milhões de euros, a pedido da Caixa Geral de Depósitos.