Hotelaria do Algarve está em greve

É uma greve de um dia apenas mas, segundo o Sindicato da Hotelaria, serve para mostrar ao patronato que os trabalhadores do turismo estão descontentes.

"Temos salários muito baixos e o setor está a crescer muito e a bater recordes", lembra Tiago Jacinto. O dirigente sindical afirma que " a riqueza que está a ser criada não está a ser repartida pelos trabalhadores" que não usufruem do bom momento do turismo. "Pelo contrário, as condições de trabalho estão a degradar-se", sublinha.

O sindicalista acredita que a paralisação terá boa adesão em alguns hotéis e empreendimentos turísticos e será sentida até nos hospitais." O sindicato representa a restauração e o setor da alimentação", explica. Tiago jacinto garante que haverá também cadeias de hotéis e golfes onde a greve será sentida.

O Sindicato da Hotelaria do Algarve apela às duas organizações patronais da região ( AHISA e AHETA) para que revejam a tabela salarial e as condições de trabalho no setor.

Esta tarde, pelas 16 horas, os trabalhadores do turismo manifestam-se em Faro, no Largo da Alagoa, concentração onde estará presente o coordenador da CGTP, Arménio Carlos.