Ilhas escapam à crise. Nenhum motorista faz greve nos Açores e Madeira

© Miguel A. Lopes/Lusa

Por Carolina Rico com Dora Pires 11 Agosto, 2019 • 21:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A crise energética não vai chegar às regiões insulares. Nos arquipélagos dos Açores e da Madeira nenhum motorista vai fazer greve.

Pub Pub

Na Região Autónoma dos Açores, "houve comunicados internos destes trabalhadores dentro das empresas que indicam que não existirá nenhum trabalhador em greve", disse à TSF o porta-voz da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram).

Pub Pub

"Nem qualquer membro dos sindicatos que eventualmente esteja naquela região vai aderir à greve", garante André Matias de Almeida.

Também a Região Autónoma da Madeira não espera ser afetada pela pela greve de motoristas.

"Na madeira, felizmente, não temos razões para estar preocupados. Está à margem de todos estes problemas", reiterou este domingo o vice-presidente do executivo madeirense, Pedro Calado, em declarações aos jornalistas no Funchal.

O abastecimento de combustíveis à região faz-se por via marítima - da refinaria de Sines para o porto do Caniçal, as reservas são suficientes para quatro meses e, além disso, os trabalhadores têm as suas condições satisfeitas.

Em fevereiro o Governo regional fez um acordo com os motoristas de transportes terrestres, explica Pedro Calado. "Melhoramos as condições desses trabalhadores, fizemos uma convenção e temos estado em conversações".

"Não temos esses problemas de greves de transportes", reforçou.



A greve prevista no setor arranca a partir da meia-noite desta segunda-feira, por tempo indeterminado, convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM).

ACOMPANHE AQUI TODOS OS DESENVOLVIMENTOS