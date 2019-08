Incêndios: madeira do Pinhal de Leiria já rendeu mais de 13 milhões de euros

Das árvores queimadas, estão por cortar cerca de 1.800 hectares © Henriques da Cunha/Global Imagens

A venda de lenha do Pinhal de Leiria rendeu já 13,6 milhões de euros, segundo o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), citado pela presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande.

Segundo comunicado da autarquia, a informação foi prestada pelo ICNF numa reunião do Observatório do Pinhal do Rei, coordenado pela presidente da Câmara, Cidália Ferreira, e diz respeito à venda de 3.800 hectares de material lenhoso ardido no incêndio de 2017, cuja venda rendeu 13,6 milhões de euros.

Das árvores queimadas, estão por cortar cerca de 1.800 hectares, acrescenta o município da Marinha Grande.

Relativamente à recuperação do pinhal, "são 1.089 os hectares em que já houve reflorestação do ICNF, da Câmara Municipal e da sociedade civil, através do voluntariado de associações, empresas e fundações".

As estradas que cruzam aquela zona verde, muitas delas encerradas desde os danos provocados pelo incêndio de 2017 e também pelo furacão Leslie, em 2018, estão a ser intervencionadas desde julho.

Segundo o ICNF, a intervenção vai criar 78 quilómetros lineares de faixas de segurança, "o que possibilitará a abertura em condições de segurança de algumas estradas", sublinha a nota da Câmara Municipal da Marinha Grande.