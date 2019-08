Governo e Infraestruturas de Portugal surpreendidos com denúncia de contrato da Altice

Por Sara Beatriz Monteiro 20 Agosto, 2019 • 11:41 Partilhar este artigo Facebook

O Governo e as Infraestruturas de Portugal reagiram com surpresa à decisão da Altice de denunciar o contrato que a empresa celebrou com a IPTelecom para enterrar mil quilómetros de cabos nas zonas dos incêndios.

Numa nota enviada à TSF, o Governo manifesta que "teve conhecimento hoje, pelos jornais" da situação, sendo que "nada a fazia prever".

"No passado dia 8 de agosto, no seguimento de uma de várias reuniões que vinham ocorrendo entre Governo, Altice e IP sobre este assunto, foi possível chegar a um acordo entre as partes, tendo sido ultrapassadas as divergências que subsistiam até essa data, relativas a custos e condições de implementação dos termos do protocolo. Nada fazia por isso prever que a Altice tomasse esta decisão. O Governo espera que ainda seja possível que a Altice assine o acordo que fechou no dia 8 e que lhe foi remetido para assinatura."

No mesmo plano, as Infraestruturas de Portugal esclarecem, numa outra nota, que sempre mostrou "disponibilidade para aceder às exigências colocadas pela Altice para a execução dos trabalhos a que esta se comprometeu no âmbito do Contrato de Acesso e Utilização de Canal Técnico Rodoviário (CTR)"

"Face ao exposto, não se compreende a posição agora assumida pela Altice nem se reconhece fundamento para uma eventual denuncia do contrato, assinado entre as partes a 7 de dezembro de 2017", pode ler-se na nota.