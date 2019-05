Empréstimos da Caixa a Berardo "permitem recuperação"

© Miguel A. Lopes/Lusa

Celeste Cardona afirma que a Caixa Geral de Depósitos (CGD) tem mecanismos legais para recuperar pelo menos parte das perdas com os créditos às entidades do universo Joe Berardo.

No total, o empresário madeirense obteve créditos de quase 500 milhões de euros para a aquisição de ações do BCP, títulos que serviram de garantia à própria operação e que logo depois sofreram uma enorme desvalorização, levando ao registo de imparidades no banco público.

Mas a antiga responsável pelo departamento jurídico do banco (cargo que ocupou entre 2004 e 2008 depois de ser ministra da Justiça no governo de durão Barroso) garante que a redação do contrato permite a recuperação: "não tenho a menor dúvida em dizer que estes e outros contratos têm todos os mecanismos e todas as regras que permitem a recuperação dos créditos que se mostrem incumpridos", afirmou na comissão parlamentar de inquérito à CGD.

A operação, aliás, não foi alvo de reticências por parte de nenhum membro do conselho de crédito, dada a então credibilidade de Berardo: "foi afirmado no conselho de crédito que sr Berardo era uma personalidade que tinha tido ultimamente no mercado financeiro ganhos extraordinários e de um grande sucesso na sua atividade empresarial, que era detentor de um património bem significativo e elevado", revelou, acrescentando que "a operação foi aprovada não tendo merecido da parte de nenhum membro do conselho qualquer reserva ou qualquer voto desfavorável"

"E agora vou beber uma cerveja"

Celeste Cardona foi protagonista de um momento de descontração e boa disposição no final da audição: afirmando-se "emocionada" por voltar à Assembleia da República, a antiga ministra rematou a reunião que decorreu numa tarde de intenso calor,com um sonoro "bom fim-de-semana! E agora vou beber uma cerveja".