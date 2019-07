IVA e combustíveis ajudam défice a cair 2,1 mil milhões

© Pedro Rocha/Global Imagens

O défice do Estado caiu 2.117 milhões de euros no primeiro semestre de 2019 à custa, em grande parte, do aumento das receitas com o IVA e com o imposto sobre os combustíveis.

Os números são da síntese de execução orçamental agora revelada pelo Governo que revela que entre janeiro e junho o défice das administrações públicas chegou aos 536 milhões de euros, perto de um quinto daquilo que se verificou em igual período de 2018.

Esta descida no défice deveu-se acima de tudo ao aumento da receita (+7,2%) pois do lado da despesa esta também subiu mesmo que mais ligeiramente (+1,5%, com destaque para a despesa primária com + 2,9%).

A impulsionar o aumento da receita estão em grande parte dois impostos: o IVA (+9,3%) e o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (+11,2%).

Também o IRS subiu mas menos que os anteriores impostos, ou seja, apenas +3,7%.

Na interpretação que faz a estes números o gabinete do Ministro das Finanças sublinha que o crescimento na receita "ocorre apesar da redução da carga fiscal associada a vários impostos, como o IRS (pelo impacto da reforma do número de escalões), o IVA (pela diminuição da taxa de vários bens e serviços) e o ISP (pela redução da taxa aplicada à gasolina em 3 cêntimos)".

No fundo, o Governo justifica estas subidas na cobrança de impostos com o bom desempenho da economia e do mercado de trabalho que regista cada vez menos desemprego como se nota pela subida de 8,6% das contribuições para a Segurança Social.

Do lado da despesa esta também aumentou 1,5% com destaque para os custos com salários que subiram 4,3% devido ao descongelamento das carreiras e para os custos com pensões (+5,5%) que tiveram aumentos acima da inflação.