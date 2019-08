Já há datas para a terceira greve dos motoristas

© Miguel A. Lopes/Lusa

O Presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas anunciou esta quarta-feira que a greve dos motoristas se realizará de 7 a 22 de setembro.

Francisco São Bento declarou, em conferência de imprensa, "greve geral dos motoristas" ao trabalho suplementar, isto é, às horas extras, aos fins de semana e aos feriados.

No mesmo plano, o sindicalista avança que a greve"abrange todos os trabalhadores", independentemente do vínculo que possam ter com a empresa.

Este anúncio de pré-aviso de greve surge após uma reunião na terça-feira entre o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e o Governo no Ministério das Infraestruturas e Habitação, em Lisboa, que terminou sem acordo.

