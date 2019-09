Jerónimo Martins investigada na Polónia por suspeitas de práticas comerciais ilegais

© Pixabay

A retalhista Jerónimo Martins está a ser investigada na Polónia pelo regulador da concorrência UOKiK por suspeitas de práticas comerciais ilegais na relação com os seus fornecedores de fruta e vegetais.

De acordo com um documento publicado esta quarta-feira pelo regulador, citado pela agência financeira Bloomberg, a empresa arrisca uma multa equivalente a 3% do volume de negócios anual.

Em causa, segundo o UOKiK, estão suspeitas de abuso de posição dominante da Biedronka na sua relação com os fornecedores relativamente a práticas de descontos pouco claras para o regulador.

Uma fonte oficial da Biedronka confirmou à TSF ter sido "notificada pelo UOKiK" e acrescentou que "irá analisar e esclarecer eventuais dúvidas, no tempo devido".



"Estamos convictos de que, no desenvolvimento de relações com os seus fornecedores, a Biedronka age de acordo com a lei polaca", refere a mesma fonte.