Joaquim Sarmento: PSD tem "opção política diferente" da do Governo

O porta-voz do PSD para as políticas económicas públicas, Joaquim Sarmento, garantiu, durante o Fórum TSF, que o programa que Rui Rio vai apresentar esta sexta-feira, de reforço do investimento e redução dos impostos, é diferente do Programa de Estabilidade do Governo.

Joaquim Sarmento explicou, em entrevista ao jornalista Manuel Acácio, que "o Governo no Programa de Estabilidade, e por aquilo que o primeiro-ministro já disse, não baixará impostos, portanto, usará essa margem orçamental para aumentar a despesa corrente primária"

Já o PSD tem uma opção política diferente: "Nós achamos que essa margem orçamental deve ser, sobretudo, canalizada para a redução de impostos e para uma redução de impostos que vise a melhoria da competitividade da economia portuguesa."

*com Manuel Acácio