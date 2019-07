O recém-eleito presidente foi fundador e presidente da direção do Conselho Empresarial do Tâmega e Sousa © Rui Oliveira/Global Imagens

Luís Miguel Ribeiro é o novo presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP), e sobe assim do seu cargo de vice-presidente para a liderança da coletividade. A escolha do Conselho Geral da AEP, que reuniu na segunda-feira, foi unânime, e culminou numa nova composição do Conselho de Administração.

Até 2020, que corresponde ao final do mandato de Paulo Nunes de Almeida, Luís Miguel Ribeiroexercerá o cargo de Presidente do Conselho Geral e, por inerência, o cargo de Presidente do Conselho de Administração.

"O Conselho de Administração da AEP contará agora, como vice-presidente, Henrique Ferreira Veiga de Macedo, e José Ferraz, Bernardino Meireles e Angelino Ferreira, como vogais do Conselho de Administração", comunica a AEP na sua nota dirigida à imprensa .

O recém-eleito presidente foi fundador e presidente da direção do Conselho Empresarial do Tâmega e Sousa e presidente da Associação Empresarial de Amarante. Luís Miguel Ribeiro é vogal da Confederação Empresarial de Portugal e diretor geral do Instituto Empresarial do Tâmega.