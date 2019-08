Mais de 80% dos contratos da Proteção Civil foram por ajuste direto

Proteção Civil © Pedro Correia / Global Imagens

A "urgência imperiosa" foi invocada como razão para o recurso a um ajuste direto para a compra de "50 mil esferográficas, 30 mil lápis e 15 mil bonés".

Esta compra ultrapassava o limite máximo de 20 mil euros previsto como admissível para os ajustes diretos e implicou, por isso, que fosse invocada a alínea sobre urgência imperiosa prevista no código de contratos públicos.

A fatura total das canetas, lápis e bonés ronda os 23 mil euros, ou seja, estava acima do limite de 20 mil euros para ajustes diretos. Aconteceu em agosto de 2018. De um lado estava como compradora a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil através da assinatura do presidente Mourato Nunes; da parte do vendedor estava a empresa MBA Marketing e Brindes.

Um dos responsáveis da MBA, em declarações ao jornal Expresso, disse que desconhecia o termo "urgência imperiosa" e que se tratou apenas de mais uma venda como tantas outras, cujo pedido foi feito por email.

A Proteção Civil optou por não comentar o assunto e remete para a investigação em curso da Inspeção Gerla da Administração Interna.

O Expresso sublinha que este é um dos contratos que envolve valores mais baixos do que outros envolvidos no prgrama Aldeia Segura Pessoas Seguras. Mas é citado como exemplo de uma prática seguida aos longo dos últimos onze anos.

Pelas contas do jorna, que analisou 1194 contratos adjudicados pela Proteção Civil, desde 2008 até 2019 conclui-se que 85 por cento do total de contratos públicos foram assinados com base em convites feitos a empresas sem concurso público.

A partir de 2018 houve 31 adjudicações através de consulta prévia, com convite obrigatório a três empresas.

Consultado pelo Expresso, um especialista em direito considera que este novo mecanismo também não garante que haja livre concorrência porque pode existir concertação entre as empresas.