Mário Centeno desiste da corrida ao FMI

Mário Centeno não é candidato à liderança do FMI. O ministro das Finanças anunciou no Twitter que não vai a eleições esta sexta-feira, apesar de estar disponível para ajudar a encontrar uma "solução que seja aceitável para todos".

In finding an candidate to run the IMF as in other imptt EU decisions, we must strive for common ground. I want to help find a consensus so I won"t take part in this stage of the process (tomorrow"s vote). I remain available to work towards a solution that is acceptable to all