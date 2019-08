Motoristas admitem que há "margem" de negociação com patrões

Amadora, 16/04/2019 - Condutores abastecem viaturas em Postos de combustíveis antes que acabe os combustíveis, por causa da greve dos camionista de matérias perigosas. (Sara Matos/Global Imagens) © Sara Matos/Global Imagens

Por Nuno Guedes e Inês André Figueiredo 01 Agosto, 2019 • 21:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) pediu uma reunião com o Governo para que se evite a greve que irá começar no próximo dia 12 de agosto. A reunião foi aceite pelo Ministério das Infraestruturas, mas Pedro Pardal Henriques, advogado e dirigente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), refere que para haver negociações é preciso várias partes.

Pub Pub

"Da nossa parte há uma tentaiva de nos sentarmos à mesa para falar sobre este problema e para tentar encontrar uma solução, há vontade destes motoristas de se encontrar uma solução para se resolver o problema", esclareceu, admitindo que "há sempre margem para negociar" e que o sindicato propôs esta negociação porque tem "vontade de chegar a um entendimento".

Pub Pub

Sindicato admite que há "margem" para negociação 00:00 00:00

O dirigente do SNMMP garante ainda, em declarações à TSF, que vai ser fácil provar em tribunal as acusações que os trabalhadores fazem às empresas de transportes.

Depois de a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) ter revelado a intenção de avançar com um processo por declarações alegadamente falsas, o sindicato dos motoristas explica que a "prática da Antram é ameaçar".

"Se quisessem fazer algum processo não estariam a dizer que iriam fazer, mas também não percebo que processo é que iriam fazer, tendo em conta que isto é provado em tribunal. As empresas vão a tribunal declarar que pagam o trabalho suplementar em ajudas de custo, é uma fraude fiscal, não pagam os impostos. Não percebo em que é que a Antram vem dizer que vai processar porque temos sentenças dos tribunais e das empresas a dizer que pagam o trabalho suplementar em ajudas de custo", justifica o responsável.