Novos preços duplicam procura por passes na Grande Lisboa

O novo sistema de passes que entrou em vigor em abril tem feito disparar, nos últimos cinco meses, a procura pelos cartões Lisboa VIVA, o suporte físico necessário para carregar os novos passes Navegante.

Depois de em março ter existido um aumento de 36% (em comparação com o período homólogo de 2018), em abril a subida chegou aos 172%, em maio aos 146%, em junho aos 100%, em julho aos 126% e em agosto, finalmente, aos 98%.

Os números são avançados à TSF pela Área Metropolitana de Lisboa que acrescenta, como comentário, que as adesões não têm parado de subir, com "cada vez mais utilizadores frequentes do serviço público de transporte de passageiros".

Um quinto das famílias já pediram "passe família"



Sobre os passes família, com descontos extra para agregados familiares e que puderam começar a ser pedidos a partir do final de julho, a Área Metropolitana de Lisboa detalha que até 30 de agosto (últimos dados disponíveis) 4.076 famílias pediram a adesão.

Para setembro 2.448 agregados familiares compraram o passe Navegante Família, o que equivale a 7.906 passes carregados.

Cada família aderente tem, em média, 3,7 membros com passe num total de 15.081 beneficiários.

A Área Metropolitana de Lisboa considera o número de adesões ao Navegante Família positivo, acrescentando que "os cálculos baseados no número de alojamentos onde atualmente já existem três ou mais pessoas, com idade superior a 14 anos, com passe, indicam que estarão em condições de beneficiar deste passe 21.000 agregados".

"Até 30 de agosto já foram constituídos 4.076 agregados, ou seja, 19% dos agregados estimados, o que é um número relevante, tendo em conta, por um lado, que o prazo para requerimento teve início a 22 de julho, e por outro lado que coincidiu com o período de férias de muitas famílias", detalha a entidade responsável pela gestão dos novos passes na Grande Lisboa.