Número de desempregados em Portugal não era tão baixo desde 1991

Em junho de 2019 o número de desempregados inscritos nos serviços de emprego desceu para as 298,2 mil pessoas. É o número mais baixo desde dezembro de 1991, altura em que se registaram 296,6 mil desempregados.

Segundo um comunicado enviado às redações pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, na região de Lisboa e Vale do Tejo o desemprego alcançou mesmo os níveis mais baixos de que há registo, com 88,9 mil pessoas inscritas nos centros de emprego.

Também na região Centro (40,8 mil) e no Alentejo (13,5 mil) o desemprego registado desce para as 280,0 mil pessoas, o nível mais baixo em pelo menos 30 anos.

No Norte (124,9 mil desempregados) o desemprego recuou para o patamar mais baixo em 17 anos, sendo que o desemprego registado no Algarve (7,9 mil) está em níveis comparáveis aos observados no início dos anos 2000.

O desemprego jovem baixou para as 27,7 mil pessoas, com uma redução homóloga de 12,2% e um decréscimo face ao mês anterior de 8,0%.

Já o desemprego de longa duração baixou para as 134,9 mil pessoas, menos 17,1% do que no mesmo mês do ano passado e menos 1,0% face ao mês de maio.