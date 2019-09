"O futuro do trabalho chegou. Estamos preparados?"

Este debate acontece pouco tempo depois de terem entrado em vigor as alterações ao mercado de trabalho © Photo by Helloquence on Unsplash

Por Rute Fonseca 19 Setembro, 2019 • 13:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Este é o tema em debate na 2.ª edição do Labour2030., um congresso internacional que conta com o apoio da Organização Internacional do Trabalho. Durante dois dias, mais de 150 oradores, de 30 países, vão trocar experiências e refletir sobre temas como o impacto da inteligência artificial, as novas tecnologias e a digitalização da economia no mercado do trabalho.

Pub Pub

Eduardo Castro Marques, um dos organizadores do Labour2030, explica que o objetivo é olhar para o mercado de trabalho e perceber como estará dentro de dez anos. "O que pretendemos é encontrar sinergias entre o mundo académico e o mundo dos negócios. Muitas vezes, temos dificuldades em que isso aconteça, e este congresso é a plataforma ideal. O Labour2030 pretende fazer uma prognose do futuro, tendo como horizonte temporal 2030. Muitas vezes falamos de realidade que já acontecem como a inteligência artificial, da indústria 5.0, da digitalização da economia, alterações climáticas, a felicidade no trabalho, empreendedorismo... temas muito vastos, aglutinados na ligações laborais."

Pub Pub

Ouça a reportagem da jornalista Rute Fonseca 00:00 00:00

De acordo com dados da OCDE, em Portugal, e até 2030, há um milhão de postos de trabalho em risco de desaparecerem devido às novas tecnologias. Eduardo Castro Marques diz que o mercado nacional tem assistido a alterações profundas: "Ao contrário dos anos 60, 70 ou 80 vêm à procura de mão-de-obra qualificada."

Este debate acontece pouco tempo depois de terem entrado em vigor as alterações ao mercado de trabalho, e o congresso conta com um painel com representantes de todos os grupos com assento parlamentar. "É importante que os deputados percebam que os temas fulcrais e que são as preocupações dos trabalhadores mudaram nos últimos anos. Hoje, um jovem trabalhador preocupa-se com a flexibilidade horária. Estas mudanças que devem ser tidas em conta pelo legislador", diz Eduardo Costa Marques.

O Labour2030 conta com mais de 500 participantes e150 oradores, de 30 países.

O Congresso Internacional Labour2030 realiza-se esta quinta e sexta-feira na Alfândega do Porto.