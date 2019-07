Atingido o valor mais alto de sempre da dívida pública

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Este é um um novo aumento face ao mês anterior (252,3 mil milhões de euros) e volta assim a formar-se um máximo histórico.

© Banco de Portugal

Mas para o Governo as contas são outras e prefere os indicadores do final do ano com as contas ao rácio da dívida medido em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB), atenuando assim o efeito dos primeiros meses do ano em que Instituto de Gestão do Crédito Público (IGCP) concentra a captação de dívida no mercado.

Isso mesmo é justificado pelo BdP para este recorde absoluto. "Para esta subida contribuiu essencialmente o aumento de certificados do Tesouro e de empréstimos", sublinha o regulador dos mercado bancário.

Em maio, o IGCP, emitiu dívida no valor de 800 milhões de euros, com uma maturidade de dez anos.

Como já vimos o Governo prefere fazer as contas apenas no final do ano, porque na média dos 12 meses o executivo espera uma redução do rácio da dívida pública. Se o ano passado (2018) o rácio ficou nos 121,5% do PIB, para este ano (2019) o Governo aponta para 118,6% do PIB e para se ter uma ideia, no primeiro trimestre o rácio da dívida pública estava nos 123% do PIB.