Obras na estação de metro de Arroios vão de novo a concurso

O Metropolitano de Lisboa aprovou hoje a adjudicação de um novo concurso para a empreitada de ampliação e reformulação da estação de Arroios, fechada desde julho de 2017, obras que deverão estar concluídas apenas em 2021.

Em comunicado, a empresa dá conta que a assinatura do novo contrato deverá ocorrer entre os dias 9 e 13 de setembro.

"Assim que concluída esta fase de concurso, o procedimento será remetido para visto prévio do Tribunal de Contas, prevendo-se que a consignação da empreitada ocorra até final do corrente ano e que as obras tenham uma duração de 18 meses, após a data da consignação", acrescenta a mesma nota.

A empreitada foi adjudicada pelo valor de cerca de 6,7 milhões de euros (sem IVA), depois de, em janeiro, o Metro de Lisboa ter rescindido o contrato de 2017 (adjudicado por 5,9 milhões de euros), por incumprimento contratual, e ter lançado um novo concurso.

A estação de Arroios, da linha verde do Metro, foi encerrada em julho de 2017 para obras de requalificação, que inicialmente deveriam estar concluídas no primeiro semestre deste ano.

Os trabalhos de reabilitação incluem a ampliação do cais da estação de 70 para 105 metros, de forma a receber composições de seis carruagens, assim como a reformulação dos átrios e a introdução de elevadores para acesso a pessoas com mobilidade reduzida.

De acordo com o comunicado hoje enviado às redações, esta obra vai garantir a "prestação do serviço público de transporte, nas condições de exploração e segurança para, assim, melhorar a qualidade e a velocidade de serviço na sua rede, para benefício dos mais de 600 mil clientes" diários.

O Metro de Lisboa garante ainda que "continuará a desenvolver todos os esforços no sentido de garantir a conclusão das obras de ampliação e remodelação da estação de Arroios no prazo previsto" e "lamenta os incómodos que esta situação acarreta aos seus clientes".