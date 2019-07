Observatório Técnico Independente propõe alteração à lei da gestão de combustível

Vila de Rei, 20/07/2019 - Incendios em Vila de Rei e Mação causaram 20 feridos, os bombeiros ainda tentam controlar os diversos incêndios. Vitor Silva tenta apagar o incendio que chegava ao seu coral de animais, em Matinzes, Mação (Rui Oliveira/Global Imagens) © Rui Oliveira/Global Imagens

O Observatório Técnico Independente dos fogos florestais propõe uma alteração da lei das faixas de gestão de combustível para a prevenção de risco de fogos florestais.

Francisco Castro Rego, o presidente do organismo que dá apoio aos deputados, acredita que com mais eficácia e menos custos é possível obter melhores resultados.

"Há um conjunto de conhecimento técnico que deve ser incorporado e deve melhorar a nossa intervenção na gestão de combustível", começa por dizer, explicando que "vale a pena voltar a rever" a legislação de 2006 que foi revista em 2017.

"É uma indicação que já demos entre os relatórios, que se justifica com a aprendizagem rápida que temos tido com estes grandes incêndios sobretudo. Vale a pena olhar para ela [legislação], não diminuir a atenção que temos nas zonas de interface, mas melhorar e tornar mais eficaz essa intervenção", reforçou Francisco Castro Rego, à margem de um debate organizado pela EDP Distribuição sobre a gestão de vegetação nas margens de linhas de alta tensão.



O presidente do observatório adianta ainda que o fogo de Mação vai ser analisado em profundidade num relatório a entregar em outubro na Assembleia da República.