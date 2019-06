Passe Navegante Família à venda a partir de 26 de julho em Lisboa

© Pedro Rocha / Global Imagens

Lusa Por 21 Junho, 2019 • 20:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os utentes dos transportes públicos da Área Metropolitana de Lisboa (AML) poderão adquirir o passe Navegante Família a partir do dia 26 de julho, por um valor máximo de 80 euros, foi esta sexta-feira anunciado.

Pub Pub

A modalidade do passe Navegante Família (municipal ou metropolitano) permite que três ou mais elementos do agregado familiar, com residência comprovada num dos 18 municípios da AML paguem, no máximo, o valor de dois passes metropolitanos (80 euros).

No caso de o passe ser Navegante Família municipal o valor será de 60 euros.

Em comunicado, a AML informa que o Navegante Família será vendido a partir de 26 de julho, com validade a partir de agosto.

A mesma nota acrescenta que durante o mês de julho serão divulgados os procedimentos necessários à obtenção deste passe, nomeadamente os locais de venda.

Os utentes da Área Metropolitana de Lisboa (AML) começaram a 01 de abril a sentir alívio nos preços dos transportes públicos, uma medida que pretende reduzir o uso do transporte individual.

Foi criado um passe metropolitano, que permite viajar em todos os concelhos da AML, por um custo máximo de 40 euros, e um passe municipal para quem viaja apenas dentro de um concelho, que custa 30 euros.