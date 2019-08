Passe sub13 em vigor apenas para crianças com direito a passe escolar

O dirigente assume, contudo, que há uma situação de "relativa injustiça" entre os usufrutuários do título sub13 © Ivo Pereira/Global Imagens

O passe sub13 que entra em vigor na Área Metropolitana do Porto a partir de domingo vai abranger, nesta primeira fase, apenas crianças até aos 12 anos com direito a passe escolar, sendo este título válido somente no município.

"O que nós estamos a fazer é transformar em passe municipal aquilo que era outrora o passe escolar, que o ministério continua a pagar, e a criar em outubro o passe Sub13 de âmbito metropolitano", explicou o presidente do Conselho Metropolitano do Porto (CmP), Eduardo Vítor Rodrigues, em declarações à Lusa.

Na prática, para as crianças entre os quatro e 12 anos, inclusive, o novo título ficará disponível a partir do mês de outubro, sendo válido, neste caso ao nível metropolitano e não apenas municipal, ou seja, em deslocações em três zonas ou dentro de um município.

"Porquê não em setembro? (...) porque estamos a falar de números redondos de 90 mil pessoas a entrarem no sistema no dia um de um determinado mês e não há capacidade dos TIP [Transportes Intermodais do Porto] de responderem com a emissão de 90 mil passes para toda a área metropolitana de uma só vez", defendeu.

O dirigente assume, contudo, que há uma situação de "relativa injustiça" entre os usufrutuários do título sub13 que, acredita, será resolvida no próximo ano, já depois de estabilizado todo o processo.

"Nós temos um programa que foi apresentado em abril e que previa, exatamente por causa destas heterogeneidades, que isto fosse feito de forma faseada. O que eu admito é que, estabilizado o processo este ano, os alunos que vão ter passe sub13 em setembro e os que vão ter passe sub13 em outubro vão ter o mesmo suporte digital", afirmou.

Segundo Eduardo Vítor Rodrigues, atualmente apenas os alunos que habitem a mais de três quilómetros da escola têm direito a passe escolar (passe 4_18@escola.tp), passe este que é válido apenas num determinado percurso "escola-casa" e que é financiado pelo Estado.

Já o financiamento do passe das crianças que não têm direito a passe escolar é suportado pela AMP.

"Nas contas que nós fizemos todos ficam a ganhar. Fica a ganhar aquele que outrora tinha um passe escolar, porque passa a ter um passe concelhio, o que não tinha nada passa a ter um passe metropolitano", disse.

O caso foi denunciado esta sexta-feira pela CDU que afirma, em comunicado, que "milhares de encarregados de Educação estão a enfrentar burocracias e limitações no pedido de emissão do passe sub13".

De acordo com aquela força política, para além de haver escolas que não têm formulários nem conseguem dar qualquer informação e Câmaras que dizem que só a partir de 15 de outubro é que terão informação sobre o assunto, há ainda "uma outra limitação que põem em causa a gratuitidade dos transportes para muitos alunos ao restringir o direito ao sub13 apenas para um concelho ou 3 zonas contíguas".

"A CDU teve conhecimento de várias situações de crianças, com morada alternada entre a casa do pai e a casa da mãe, aos quais não é concedido o direito ao sub13 pois realizam viagens para lá do limite imposto", afirmam sublinhando que estas limitações não existem na Área Metropolitana de Lisboa.

Uma posição que para Eduardo Vítor Rodrigues é incoerente, dado que, em Matosinhos, o vereador dos Transportes que é da CDU aprovou uma medida complementar de apoio ao transporte cujo título é válido apenas dentro do município.

"Em Matosinhos a oferta que a câmara resolveu fazer aos jovens entre os 13 e os 18 anos (...) é concelhio, exatamente o que foi combinado com todos os municípios da área metropolitana", concluiu.

Questionado pela Lusa, fonte dos TIP esclareceu que é a AMP que indica ao agrupamento o número de títulos a emitir, desconhecendo neste momento o faseamento ou a diferenciação prevista quanto à sua validade em termos territoriais.

Quanto aos complementos ao passe sub13 aprovados quer pela Câmara do Porto, que no caso se estende até aos 15 anos, quer pela Câmara de Matosinhos em que a medida abrange os jovens até aos 15 anos, o agrupamento esclareceu que apenas o Porto têm esta questão operacionalizada.

Este título, destinado a crianças entre os quatro e os 12 anos, é uma das medidas previstas no âmbito do Programa de Redução Tarifária (PART), e permite a utilização gratuita dos transportes públicos integrados no sistema intermodal Andante.