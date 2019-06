PIB de Portugal ainda está longe da Zona Euro

© Arquivo/Reuters

As previsões do Banco Central apontam para um PIB per capita, em 2021, próximo de 60% da média da zona Euro. O Banco de Portugal chama-lhe "um processo muito gradual de convergência da economia real da economia portuguesa" mas também poderia ser o longo caminho para convergir com a área do Euro.

Se Portugal está dentro de 60% da média do "EUROPIB", Espanha cumpre 80% e Itália está dentro de 90% da média.

Esta é uma realidade para 2021, num momento em que o Banco de Portugal mantêm quase inalterada a evolução do PIB nos próximos anos.

Face à ultima projeção o crescimento da riqueza nacional baixa um ponto percentual em 2020. Assim o próximo ano passa a ter um PIB estimado de 1,6%.

Assim, "estima-se que, após um aumento de 2,1% em 2018, o PIB cresça 1,7% em 2019 e 1,6% em 2020 e em 2021. A projeção para a evolução do PIB em 2020 foi revista ligeiramente em baixa, reflexo do enquadramento internacional", sublinha o BdP.

Tal como em anterior boletins o Banco de Portugal continua a alertar para o contributo da procura interna para o crescimento do PIB ser superior ao contributo das exportações.

Este padrão de crescimento traduz-se num saldo negativo da balança de bens e serviços a partir já deste ano.

Para o BdP "esta evolução exige uma atenção particular, uma vez que o endividamento externo da economia portuguesa permanece num nível elevado e constitui uma das suas principais vulnerabilidades latentes".