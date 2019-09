Portugal tem a melhor qualidade de vida do mundo para os expatriados

© Pixabay

Para os expatriados, Portugal é o país do mundo com melhor qualidade de vida.

Os estrangeiros que vivem fora do seu país de origem elegeram Portugal como o melhor país do mundo no que diz respeito à qualidade de vida, segundo a sondagem anual da InterNations.

"É o país onde os inquiridos mais recomendariam a vida de expatriado", escrevem os autores do relatório ExpatInsider 2019. Cerca de 83% consideram fácil assentar em Portugal.

Os emigrantes a viver em Portugal sentem-se em casa como em nenhum outro país do mundo e destacam a amabilidade dos locais (é o terceiro país do mundo mais pontuado nesta subcategoria). Cerca de 87% descrevem a atitude dos portugueses para com os expatriados como amigável.

No que toca a opções de lazer Portugal é considerado o segundo melhor, assim como na categoria "felicidade pessoal", o sétimo no que diz respeito a "saúde e bem-estar" e o oitavo no que toca à segurança.

© internations.org/expat-inside

Na subcategoria "finanças pessoais", contudo, Portugal surge apenas em 15.º lugar e não é considerado um dos melhores para trabalhar - surge apenas no 35.º lugar da tabela. Não obtiveram particulares bons resultados as perspetivas e satisfação com a carreira (44.º), a economia e segurança laboral (35.º) e a relação entre trabalho e lazer (20.º).

O país também não sobe ao pódio no que concerne à vida familiar: ocupa o 18.º lugar do ranking, descendo nove lugares em relação a 2018. Os pais aplaudem a atitude amável dos portugueses para famílias estrangeiras com crianças e a educação em geral, mas lamentam a falta de vagas nas cresces.

No ranking geral, Portugal é considerado o terceiro melhor destino do mundo entre 64 países, depois de Taiwan e Vietname. Seguem-se o México (4.º), Espanha (5.º), Singapura (6.º), Bahrein (7.º), Equador (8.º), Malásia (9.º) e República Checa (10.º).

© internations.org/expat-inside

Já os piores destinos para emigrantes em 2019 são o Kuwait (64.º lugar do ranking), seguido da Itália (63º) e da Nigéria (62º).

Foram inquiridos mais de 20 mil expatriados.

Consulte aqui o relatório da InterNations na íntegra