Portugal tem o 6.º maior excedente orçamental da zona euro

O país com a dívida pública mais baixa é a Estónia (8,1% do PIB). © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por Sara Beatriz Monteiro 19 Julho, 2019 • 12:39

Portugal tem o sexto maior excedente orçamental da zona euro (0.4%) nos primeiros três meses do ano e uma dívida pública de 123% do PIB.

De acordo com os dados do Eurostat, Portugal está atrás do Luxemburgo, que se apresenta no topo da tabela (3,2%), da Holanda (2,7%), Alemanha e Malta (ambos com 2,3%) e da Eslovénia (0,8%).

Quanto às dívidas públicas, em função do PIB, só dois países superam os 123% de Portugal: a Grécia, com mais de 180% de dívida face ao PIB e a Itália, que ultrapassa os 130%.

Por outro lado, o país com a dívida pública mais baixa é a Estónia (8,1% do PIB).