Portugueses estão a fazer cada vez mais férias no estrangeiro

Vá para fora, lá fora, parece ser, cada vez mais, o slogan adotado pelos portugueses. Os números mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, mostram um aumento significativo das viagens feitas pelos portugueses para fora do país - uma tendência que vem de trás - com as viagens turísticas a representarem 12,3% dos quatro milhões e 700 mil viagens realizadas.

Se muitos apontam as visitas a familiares ou amigos, como o principal motivo para apanhar um avião, outros - cada vez mais - optam por escolher um destino de férias fora de Portugal. Nos primeiros três meses do ano foram realizadas um milhão e 800 mil viagens de lazer, recreio ou férias, o que representa um crescimento de 16,2% face ao período homólogo.

Por fim, as viagens por motivos "profissionais ou de negócios" - 626,4 mil no total - representam um aumento de 26,8%.

A internet é cada vez mais a ferramenta preferida dos portugueses para marcarem as suas viagens. Do total de viagens marcadas nos primeiros três meses do ano, mais de 20% fizeram-no através de plataformas digitais. Sobretudo os que viajam para o estrangeiro: 65,2% recorreram à internet para marcar a sua viagem.

Mas, onde ficar? A esta pergunta a maior parte dos portugueses - 68% das dormidas -continua "a responder" em alojamento particular gratuito. Só 24,9% preferem ficar hospedados em hotéis e similares, um número que, ainda assim, tem vindo a crescer.