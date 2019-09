Mais fiscalização e postos de atendimento reforçados na Carris e Metro do Porto

A AML revela que, em agosto, a procura foi 98% acima do mesmo período de 2018 © Arquivo/Global Imagens

Por Catarina Maldonado Vasconcelos com Cristina Lai Men e Rui Silva 16 Setembro, 2019 • 10:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A procura por passes duplicou na área metropolitana de Lisboa. O interesse dos utentes disparou com os novos preços que entraram em vigor em abril. Desde essa altura, o número de utilizadores não tem parado de subir. Para dar resposta à procura, o Metro de Lisboa reforçou este mês os postos de atendimento para os pedidos de cartões urgente.

Pub Pub

O Metropolitano de Lisboa anunciou a abertura de três novos postos de atendimento Lisboa Viva Urgentes, de forma a responder à elevada procura dos passes Navegante com a reabertura do ano escolar.

Pub Pub

Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa avançava, na última semana, que estão agora à disposição dos utentes postos nas estações de Entre Campos (Linha Amarela), São Sebastião II (Linha Vermelha) e Marquês de Pombal (Linhas Amarela e Azul).

A lei da procura e... da fiscalização

A procura por passes duplicou na área metropolitana de Lisboa. O interesse dos utentes disparou com os novos preços que entraram em vigor em abril. Desde essa altura, o número de utilizadores não tem parado de subir. A procura e a fiscalização não são variáveis inversas. Pelo contrário, reforçam-se. Prova dessa premissa é o fortalecimento do controlo dos bilhetes em empresas como a Carris, em Lisboa, e mesmo a Metro do Porto.

A medida visa combater a fraude e garantir que as empresas continuam a ser devidamente recompensadas por aderirem ao passe metropolitano de 40 euros. O Diário de Notícias e o Jornal de Notícias escrevem esta segunda-feira que a Metro do Porto vai colocar sensores no teto da estação Casa da Música para detetar os utentes que não validam os bilhetes, mas sem gravar a sua identidade.

Este sistema, que nunca foi utilizado antes num metropolitano, começa a ser testado ainda em setembro.

Mais utentes aderem em massa

O pico foi atingido no primeiro mês das novas tabelas, com um crescimento de 172% em comparação com o período homólogo de 2018. Em maio, junho e julho, o dobro de utentes pediu o Lisboa Viva. Com as férias, agosto registou uma ligeira queda.

Ainda assim, a área metropolitana de Lisboa (AML), que avançou os números à TSF, revela que, em agosto, a procura foi 98% acima do mesmo período de 2018.

O passe família, disponível desde o final de julho, já chegou a um quinto das 21 mil famílias que se calcula que possam beneficiar dos preços mais baixos. Até 30 de agosto, cerca de quatro mil famílias pediram a adesão, e cada família terá, em média, 3,7 elementos, o que significa que, no total, trata-se de perto de 15 mil beneficiários.

Destes 15 mil, foram carregados perto de oito mil passes no mês de setembro. Estes são números que a AML considera relevantes e positivos, e sublinha que existem cada vez mais utilizadores frequentes do serviço público de transporte de passageiros.