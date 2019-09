PS promete redução de 400 milhões de euros no IRS e aumentos na função pública

Numa apresentação do programa eleitoral, Centeno dedicou-se também a criticar os documentos dos outros partidos © Direitos reservados

Foi uma confirmação a conta-gotas: no Programa de Estabilidade, o governo prometia uma redução de 200 milhões de euros em impostos nos próximos nos, sem especificar como pretendia atingir esse objetivo.

Depois, o programa eleitoral socialista duplicou esse valor, mas ainda sem especificar como pretendia atingi-lo.

Nesta sexta-feira, o ministro das Finanças confirmou que a redução vai ser feita no IRS, em particular para os escalões que incidem sobre a classe média. "No Orçamento do Estado de 2021 vamos dar mais um passo na reforma do IRS ao nível dos escalões", afirmou aos jornalistas, acrescentando que essa redução vai ser "benéfica em particular para os portugueses que não beneficiaram significativamente da redução das sobretaxa nem da reforma do IRS que incidiu esmagadoramente nos rendimentos mais baixos".

200 a 400 milhões de aumentos na Função Pública

Na apresentação do programa eleitoral socialista, Centeno garantiu ainda que até 2023 haverá dinheiro para aumentos salariais dos funcionários públicos.

O ministro falou numa "margem de 200 a 400 milhões de euros que o próximo governo tem, se cumprir o programa de estabilidade, para adotar medidas de atualizações salariais e outras na Administração Pública".

"Nem cheques em branco nem cheques carecas"

Numa apresentação do programa eleitoral, Centeno dedicou-se também a criticar os documentos dos outros partidos - em especial o do Bloco de Esquerda. O PCP foi o único que escapou à mira do socialista.

O candidato a deputado, que recusou dizer se, em caso de vitória socialista, continuará a ocupar no cargo de ministro das Finanças, começou por dizer que a proposta social-democrata de reduzir a carga fiscal em 3,7 mil milhões de euros "não tem financiamento", para rapidamente se voltar para as propostas do Bloco de Esquerda, cujo programa "é mais radical".

"Passamos do fazer acontecer para o fazer desaparecer", disse Centeno, numa alusão ao título do programa eleitoral bloquista ("Faz Acontecer"), sublinhando que "os mais de 30 mil milhões de euros [de despesa prevista no documento] não estão no programa eleitoral do PS". Para que o país consiga financiar esta despesa em 2023, assegura Centeno, "teríamos de duplicar o IRS desse ano".

O candidato por Lisboa não se esqueceu também do programa eleitoral do CDS, que tem "contas mal feitas".

Os 15% de redução da taxa efetiva de IRS, assegura Centeno, "custam mais de 2.200 milhões de euros, ou seja, apenas nesta medida o CDS faz desaparecer 1.100 milhões de euros". "Se fizermos as contas", continuou, "isso significa colocar o défice de 2023 ao nível do de 2017".