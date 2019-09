Ryanair suspende e abre processo disciplinar a 12 trabalhadores portugueses

Luciana Passo considera que a forma como os serviços mínimos foram decididos viola os direitos laborais © Direitos reservados

Por TSF 02 Setembro, 2019 • 21:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Ryanair emitiu notas de culpa a 12 trabalhadores, com o argumento de que não cumpriram os serviços mínimos na greve de agosto.

Pub Pub

A notícia foi avançada pelo Observador e já confirmada pela TSF junto do Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil. A presidente Luciana Passo contesta a decisão, que caracteriza como uma "ilegalidade e arbitrariedade".

Pub Pub

"Esses 12 tripulantes foram chamados a Dublin, à Ryanair, logo na segunda-feira após a greve, no dia 26. Foram ouvidos. Ainda lhes pediram para esperar pelo dia seguinte por uma nota, uma carta. Nada lhes foi entregue", começou por relatar Luciana Passo.

Luciana Passo, ouvida pelo jornalista Hugo Neutel, sobre os trabalhadores que foram chamados à sede da companhia 00:00 00:00

Depois, de acordo com a representante do sindicato, os trabalhadores "voltaram para Lisboa, onde, no dia seguinte, receberam esta nota de culpa, dizendo que, por justa causa e por não terem cumprido os serviços mínimos decretados pela Ryanair seriam suspensos - e já estão -, tendo dez dias para contestar esta ilegalidade e arbitrariedade da Ryanair".

A presidente do sindicato fala de um processo envolto em "ilegalidade" 00:00 00:00

Luciana Passo considera que a forma como os serviços mínimos foram decididos viola os direitos laborais: "A DGERT assinalou um voo diário para a Terceira. A Ryanair estabeleceu dois. Ora, a Ryanair faz o que quer. Faz sempre o que quer."

"Isto tem de acabar", reforça.