Saiba o que fazer para obter o novo passe para famílias

Os passes família têm um custo fixado entre os 60 e 80 euros © Orlando Almeida/Global Imagens

Por TSF 22 Julho, 2019 • 10:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A partir desta segunda-feira as famílias da Área Metropolitana de Lisboa já podem pedir o Passe Navegante, que, nalguns casos, pode significar uma poupança de várias dezenas de euros.

Pub Pub

No portal da Área Metropolitana de Lisboa, basta aceder ao item informações úteis para saber quais os pontos de requisição e venda do passe família. Contactado pela TSF, fonte do gabinete de comunicação da AML explicou que contavam ainda durante esta segunda-feira ter disponível o formulário que os interessados devem preencher e depois imprimir para entregar nos pontos de venda.

Pub Pub

No entanto, já estão disponíveis todas as informações sobre os documentos necessários e os passos a dar para pedir o novo Navegante. Pode ver aqui os postos de venda, e aqui encontra o formulário que deve apresentar. Fica apenas a faltar o requerimento de acesso, renovação e atualização do passe Navegante Família, que estará nos Postos Navegante em breve, e que poderá também ser obtido aqui , aqui e aqui .

Os passes família têm um custo fixado entre os 60 e 80 euros por agregado familiar e podem ser utilizados a partir do dia 1 de agosto.